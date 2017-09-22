Трамп назвал Ким Чен Ына сумасшедшим

Президент США Дональд Трамп считает, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не в своем уме. Об этом он написал в Twitter в пятницу, 22 сентября.

«Северокорейский Ким Чен Ын, очевидно, сумасшедший, который совершенно спокойно относится к голоду и убийству собственных людей», — говорится в твите Трампа. Президент добавил, что лидеру КНДР придется столкнуться с «беспрецедентными сложностями».

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Ранее 22 сентября Ким Чен Ын счел речь Трампа с трибуны Генассамблеи ООН о возможности полного уничтожения Северной Кореи объявлением войны Пхеньяну. За день до этого министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо назвал выступление Трампа «собачьим лаем».

19 сентября президент США с трибуны Генассамблеи ООН пообещал «полностью уничтожить» Северную Корею. По словам Трампа, у США не будет иного выбора, если Пхеньян не образумится.

8 августа КНДР пригрозила пойти на «физические действия» в ответ на принятие Советом Безопасности ООН в ее отношении новых санкций. После этого глава Пентагона Джеймс Мэттис пригрозил КНДР «гибелью режима и уничтожением народа».