Меркель раскритиковала Трампа за намерение уничтожить Северную Корею

Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала президента США Дональда Трампа за его слова о том, что он готов полностью уничтожить КНДР. Соответствующее заявление она сделала в интервью Deutsche Welle.

«Мне не нравятся угрозы такого рода, — объяснила политик. — От своего лица и от имени правительства я должна сказать, что мы полагаем любой вариант военного решения проблемы абсолютно неприемлемым, рассчитывая на дипломатические усилия. Нужно со всей решимостью идти именно по этому пути. По моему мнению, санкции и их усиление — это то, что нужно. Что-либо другое — ошибка. Поэтому мы категорически не согласны с американским президентом».

Материалы по теме Медленно ракеты уплывают вдаль Что будет, если американцы нанесут удар по КНДР

По словам Меркель, Берлин готов оказать всю возможную помощь в разрешении конфликта. Учитывая, что часть территории нынешней ФРГ в свое время являлась отдельным коммунистическим государством, а также тот факт, что Германия поддерживает дипломатические отношения с КНДР, имея тесные связи с Китаем, Японией, Южной Кореей и США, Берлин, по мнению канцлера, может сыграть важную роль.

«Хотя зона конфликта находится далеко от Германии, он оказывает на нас негативное влияние, — пожаловалась Меркель. — Поэтому мы с главой МИД готовы взять на себя всю необходимую ответственность. Мы участвовали в переговорах по иранскому соглашению, и я думаю, это это соглашение получилось неплохим, и уж куда лучше, чем если бы оно не было заключено. Нам понадобились годы, но в конце концов мы положили конец усилиям Ирана создать ядерную бомбу. И я думаю, что мы должны аналогичным образом действовать и в случае с КНДР — вместе с Россией, Китаем и США».

19 сентября Трамп с трибуны Генассамблеи ООН пообещал «полностью уничтожить» Северную Корею. По словам Трампа, у США не будет иного выбора, если Пхеньян не образумится. «[Ким Чен Ын] ведет себя и свой режим к самоубийству», — заявил Трамп.

Он настоятельно призывал государства — члены Организации Объединенных Наций вместе работать над изоляцией властей КНДР до тех пор, пока они не прекратят враждебное поведение.