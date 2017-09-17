Трамп дал Ким Чен Ыну прозвище

Президент США Дональд Трамп назвал лидера КНДР Ким Чен Ына Человеком-ракетой. Соответствующий пост появился в Twitter республиканца.

«Разговаривал вчера с президентом Южной Кореи Муном. Спросил, как поживает Человек-ракета. В Северной Корее формируются длинные очереди за топливом. Плохо!» — написал Трамп.

В конце августа Трамп был проинформирован о ракетных пусках КНДР.

26 августа с побережья Северной Кореи в сторону Японского моря произведен пуск нескольких ракет малой дальности. Одна взорвалась почти сразу после старта, еще две пролетели около 250 километров.