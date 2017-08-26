Трампа проинформировали о пуске ракет в КНДР

Президент США Дональд Трамп проинформирован о ракетных пусках КНДР. Об этом агентству Reuters сообщили в Белом доме, отказавшись от развернутого комментария по поводу действий Пхеньяна.

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Ранее в субботу, 26 августа, с побережья Северной Кореи в сторону Японского моря вылетели несколько ракет малой дальности. Один снаряд взорвался практически сразу после старта, еще два пролетели около 250 километров. Позднее в Тихоокеанском командовании ВС США уточнили, что данные пуски не несли угрозы для территории Америки или Гуама.

13 августа президент США Дональд Трамп сказал, что Вашингтон, наряду с дипломатическими и экономическими мерами, готов применить силу для ликвидации ядерной угрозы со стороны Северной Кореи. Два дня спустя Ким Чен Ын обещал повременить с ударом.

22 августа власти Северной Кореи опубликовали пропагандистское видео, на котором показано, как мог бы выглядеть ракетный удар по американскому острову Гуам. «Американцы должны жить, постоянно оглядываясь и прислушиваясь. Ракеты "Хвасон-12" будут мучить их день и ночь, ведь время запуска неизвестно», — утверждается в ролике.