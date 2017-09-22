В Токио испугались возможного пролета водородной бомбы КНДР над Японией

Токио не исключает, что если КНДР решит провести ядерное испытание в Тихом океане, то бомба будет доставлена в этот район при помощи баллистической ракеты, при этом не исключается ее пролет над территорией Японии. Об этом заявил министр обороны Японии Ицунори Онодэра, передает ТАСС.

Материалы по теме Малышка Кима: у Северной Кореи появилась новая ядерная бомба Она способна долететь до Америки и уничтожить часть России

Ранее 22 сентября глава МИД КНДР Ли Ён Хо заявил, что Пхеньян может провести самое мощное испытание водородной бомбы в Тихом океане в качестве ответа на политику США. Так он прояснил слова северокорейского лидера Ким Чен Ына, пообещавшего предпринять «сверхжесткие меры» в ответ на речь президента США Дональда Трампа, которую в Пхеньяне посчитали объявлением войны.

19 сентября Трамп с трибуны Генассамблеи ООН пообещал «полностью уничтожить» Северную Корею. По словам Трампа, у США не будет иного выбора, если Пхеньян не образумится

14 сентября власти Северной Кореи пригрозили «утопить Японию и избить США как бешеную собаку» за введение новых санкций против Пхеньяна. Представитель Совета по делам национального примирения КНДР отметил, что «власти Южной Кореи должны всерьез задумываться над нашим предупреждением», поскольку за ним «непременно следует практическое действие».

29 августа Северная Корея запустила очередную ракету в сторону Японского моря. Снаряд пролетел над Японией, не нанеся вреда