Северная Корея пригрозила утопить Японию и избить США как бешеную собаку

Власти Северной Кореи пригрозили утопить Японию и избить США как бешеную собаку за введение новых санкций против Пхеньяна. Об этом сообщает северокорейское агентство ЦТАК.

«Нужно утопить неказистые 4 острова архипелага Японии чучхейским ядерными бомбами в море. Япония не должна существовать рядом», — говорится в заявлении.

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Кроме того в документе содержится призыв «превратить США в пепел». «Армия и народ КНДР единодушно твердо утверждают, что нужно уничтожить США, главного врага, сфабриковавшего "резолюцию о санкциях", дубиной как бешеную собаку», — уточняет агентство.

13 сентября МИД КНДР распространил заявление, в котором полностью отверг новые санкции Совета Безопасности ООН. Двумя днями ранее Пхеньян предупредил, что Вашингтон «столкнется с величайшей болью и страданием за всю свою историю», если продолжит настаивать на усилении санкционного режима в отношении Северной Кореи и не прекратит попытки продвинуть в СБ ООН «незаконную резолюцию».

12 сентября Совбез ООН единогласно принял резолюцию о введении новых ограничительных мер в отношении КНДР из-за проведенного в начале месяца ядерного испытания.