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Названо число жертв в случае возможного ядерного удара КНДР по Токио и Сеулу

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Ядерный удар Северной Кореи по Сеулу и Токио может привести к гибели более двух миллионов человек. Такие данные приводит сайт 38 North, специализирующийся на анализе ситуации в КНДР.

Оценки экспертов основываются на том, что Пхеньян обладает 25 ядерными боеголовками для баллистических ракет и использует их все против Южной Кореи и Японии одновременно. Определена и мощность боеголовок — от 15 до 250 килотонн. Согласно наихудшему варианту, одномоментно погибнет 2,1 миллиона человек, различного рода увечья получат до 7,7 миллионов.

В сентябре американские военные аналитики подсчитали, что в случае возникновения вооруженного конфликта между США и КНДР его жертвами ежедневно будут становиться около 20 тысяч мирных жителей в Южной Корее. «Слишком много американцев считают, что [война с Северной Кореей] будет похожа на вторжение в Ирак или Афганистан или боевые действия в Ливии или Сирии, но это будет совсем по-другому», — заявил генерал Роб Гивенс, прослуживший четыре года в Южной Корее.

26 сентября председатель объединенного комитета начальников штабов американский генерал Джозеф Данфорд заявил, что Северная Корея построит межконтинентальную баллистическую ракету с ядерной боеголовкой, способную нанести удар по США, «в ближайшее время». По его мнению, КНДР в настоящее время представляет собой самую большую, самую неотложную угрозу для Соединенных Штатов.

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