В США разработали план действий на случай «майдана» в КНДР

В случае массовых беспорядков и падения режима в Северной Корее, США готовы ввести в страну войска, но после нормализации обстановки отвести их обратно. Об этом заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон в вашингтонском Атлантическом совете, сообщает ТАСС.

По словам Тиллерсона, возможный план действий американцы обсудили с Китаем. «Самое важное для нас в такой ситуации — обеспечить сохранность тех ядерных зарядов, которыми они уже располагают, не позволить, чтобы они попали в руки тех, кто, по нашему мнению, не должен их заполучить», — сказал он.

При этом госсекретарь подчеркнул, что США не добиваются смены режима в КНДР и не ищут поводов отправить свои войска севернее демилитаризованной зоны. Главная задача Вашингтона, по его словам, это денуклеаризация полуострова.

Ранее, 11 декабря, сообщалось, что американский ученый Джеффри Льюис разработал возможный сценарий ядерной войны между США и Северной Кореей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!