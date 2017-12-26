В Китае открестились от сговора с США

Китай не участвует в сговоре с США против Северной Кореи. Об этом во вторник, 26 декабря сообщило китайское интернет-издание The Global Times со ссылкой на источник.

Собеседник отметил, что между Северной зоной военного командования Китая в провинции Ляонин и американскими военными в южнокорейском Сеуле нет горячей телефонной линии. Таким образом он отверг информацию японского таблоида Asashi Shibun о том, что между сторонами установлена прямая связь для обмена разведывательной информацией. Источник добавил, что у военных нет планов устанавливать горячую линию.

Издание также приводит слова военного аналитика, пожелавшего остаться анонимным. Он считает, что эта фейковая новость — ловушка, которая призвана внести раздор в отношения Китая и КНДР и отвлечь внимание Южной Кореи.

В ноябре Пхеньян запустил баллистическую ракету «Хвасон-15». В ее зоне досягаемости, по заверениям Северной Кореи, находится вся территория США. В связи с этим 22 декабря Совбез ООН ужесточил санкций против КНДР.

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