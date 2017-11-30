Новейшую ракету Северной Кореи показали на видео

Видео: news24.jp

Северокорейское телевидение показало видео, на котором запечатлен запуск новейшей баллистической ракеты «Хвасон-15». Кадры опубликованы японским телеканалом Nippon Terebi.

Баллистическая ракета, запущенная Северной Кореей 28 ноября, упала в исключительной экономической зоне Японии — в 210 километрах к западу от побережья префектуры Аомори. По заверению Пхеньяна, теперь в его зоне досягаемости почти вся территория США.

12 сентября Совбез ООН единогласно принял резолюцию о введении новых санкций против КНДР. Так, будут введены ограничения на поставки в Северную Корею нефтепродуктов. Определяется также лимит на поставки сырой нефти в республику — объемы не должны превышать показатели за прошедшие 12 месяцев.

Также КНДР не сможет покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости и продавать текстильную продукцию. При этом Совбез выразил готовность поддержать шестисторонние переговоры и призвал к их возобновлению.