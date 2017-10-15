Северную Корею уличили в подготовке к очередным ракетным запускам

Разведки США и Южной Кореи зафиксировали признаки подготовки Пхеньяна к очередным испытаниям баллистических ракет. Об этом со ссылкой на южнокорейские СМИ в воскресенье, 15 октября, сообщает ТАСС.

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СМИ указывают, что спутники США сняли движение мобильных пусковых установок в четырех районах КНДР, включая окрестности Пхеньяна.

Отмечается, что КНДР может испытать несколько типов вооружений, среди которых и баллистическая ракета средней дальности «Хвасон-12». Не исключается, что будут одновременно запущены сразу несколько ракет или межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-13», точные характеристики которой до сих пор неизвестны.

15 сентября Северная Корея запустила ракету неустановленного типа из района Сунан в своей столице Пхеньяне в восточном направлении. Ранее, 3 сентября, КНДР провела успешное подземное испытание водородного боезаряда для межконтинентальной баллистической ракеты.