Путин вспомнил беседу с Ким Чен Иром об атомной бомбе КНДР

Президент России Владимир Путин рассказал, что в 2001 году Ким Чен Ир, возглавлявший в то время КНДР, сообщил ему о наличии у Пхеньяна атомной бомбы. Его слова приводит РИА Новости.

В том году Путин, также занимавший пост президента, посетил Северную Корею по дороге в Японию. «[Ким Чен Ир] мне тогда еще сказал, что у них есть атомная бомба. Ну да. И больше того, он сказал, что мы с помощью достаточно простых артиллерийских систем далеко достанем до всего», — рассказал российский лидер.

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Он отметил, что с тех времен КНДР далеко продвинулась в вопросе вооружений. «Сейчас 2017-й, страна живет в условиях постоянных санкций, вместо атомной бомбы у них теперь водородная. Вместо простейших артиллерийских систем — теперь ракеты средней дальности на 2700 километров, а то и больше, уже пять тысяч», — добавил глава государства.

Комментируя возможность нанесения массированного удара по Северной Корее, Путин высказал мнение, что предсказать результат этих действий невозможно. «Кто знает, что и где там зарыто?» — задался он вопросом.

3 сентября этого года КНДР провела шестое в своей истории ядерное испытание. По утверждению северокорейских властей, была взорвана водородная бомба, которую можно установить в качестве боеголовки на межконтинентальную баллистическую ракету.

Впервые КНДР заявила о создании в стране ядерного оружия в феврале 2005 года. В октябре 2006-го республика провела свое первое ядерное испытание.

Ким Чен Ир руководил КНДР с июля 1994 года до своей смерти 17 декабря 2011-го. Преемником стал один из его сыновей — Ким Чен Ын.