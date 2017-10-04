Путин оценил результат потенциального удара по Северной Корее

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» прокомментировал возможность нанесения массированного удара по КНДР. Слова главы государства цитирует в своем Twitter журналист Дмитрий Смирнов.

«Давайте говорить прямо. Можно нанести глобальный удар по КНДР? Можно! Даст это результат? Неизвестно. Кто знает, что и где там зарыто?», — сказал российский лидер.

Путин считает, что накал риторики вокруг проблемы Корейского полуострова со всех сторон должен быть снижен. «Должны быть найдены пути для прямого диалога между США и Северной Кореей, между Северной Кореей и странами региона. Только в этом случае можно найти сбалансированное приемлемое решение», — цитирует его РИА Новости.