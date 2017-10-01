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Трамп пообещал справиться с Ким Чен Ыном

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Ким Чен Ын
Ким Чен Ын

Президент США Дональд Трамп пообещал, что, в отличие от своих предшественников Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы, «справится» с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом он заявил в своем микроблоге в Twitter.

«Хорошее обращение с Человеком-ракетой на протяжении 25 лет не работало, почему оно должно сработать сейчас? Клинтон потерпел неудачу, Буш потерпел неудачу, и Обама потерпел неудачу. У меня неудачи не будет», — выразил уверенность Трамп.

На фоне продолжающихся в КНДР ядерных и ракетных испытаний, вызывающих осуждение международного сообщества и ужесточение санкций, обострилось противостояние между Пхеньяном и Вашингтоном, выразившееся, в частности, во взаимных оскорблениях лидеров двух стран.

8 августа Северная Корея пригрозила пойти на «физические действия» в ответ на принятие Совбезом ООН в ее отношении новых санкций. После этого глава Пентагона Джеймс Мэттис пригрозил Северной Корее «гибелью режима и уничтожением народа».

Позже Трамп, выступая перед сторонниками в штате Алабама, заявил, что разберется с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, которого он презрительно назвал «коротышкой с ракетой». До этого в своем микроблоге он дал ему прозвище Rocket Man, то есть «человек-ракета».

Ким Чен Ын стал руководителем КНДР почти шесть лет назад, в конце 2011 года, после смерти своего отца Ким Чен Ира, возглавлявшего республику на протяжении 17 лет.

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