Кремль напомнил о ценности суверенитета после угроз Трампа в адрес КНДР

Президент России Владимир Путин постоянно говорит о необходимости уважать суверенитет других государств, напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости в среду, 20 сентября.

Представитель Кремля прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о готовности «полностью уничтожить» Северную Корею. «Ценность и безальтернативность в современном мире суверенитета для каждого государства Владимир Путин акцентирует постоянно и последовательно», — сказал Песков.

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Пресс-секретарь также добавил, что не так много стран в современном мире, которые могут позволить себе быть истинно суверенными. «Россия относится к такому числу стран», — отметил он.

Днем ранее американский президент, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что Вашингтону не останется ничего другого, кроме как уничтожить КНДР, если она будет угрожать Соединенным Штатам.

17 сентября постоянный представитель США в ООН Никки Хейли отмечала, что Штаты могут напасть на Северную Корею, если Пхеньян «продолжит свое безрассудное поведение».

8 августа КНДР пригрозила пойти на «физические действия» в ответ на принятие Советом Безопасности ООН в ее отношении новых санкций. После этого глава Пентагона Джеймс Мэттис пригрозил КНДР «гибелью режима и уничтожением народа».