Северная Корея запустила баллистическую ракету

Северная Корея запустила еще одну баллистическую ракету. Ее тип пока не установлен. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.

Отмечается, что пуск осуществлен в провинции Пхеннан-Намдо. Ракета полетела на восток. Военные Южной Кореи и США анализируют ситуацию.

В последний раз ракета с территории КНДР была запущена в сентябре.

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12 сентября Совбез ООН единогласно принял резолюцию о введении новых санкций против КНДР. Так, будут введены ограничения на поставки в Северную Корею нефтепродуктов. Определяется также лимит на поставки сырой нефти в республику — объемы не должны превышать показатели за прошедшие 12 месяцев. Также КНДР не сможет покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости и не сможет продавать текстильную продукцию. При этом Совбез выразил готовность поддержать шестисторонние переговоры и призвал к их возобновлению.

3 сентября Северная Корея заявила об успешном подземном испытании водородного боезаряда для межконтинентальной баллистической ракеты. Последние сейсмологические данные японских специалистов, представленные 6 сентября, указывают, что мощность взрыва составила около 160 килотонн.