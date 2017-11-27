Россия призвала США и КНДР выдохнуть и успокоиться

Москва рассчитывает на то, что сценарий апокалиптического развития событий в Северо-Восточной Азии не воплотится в жизнь. Об этом на сессии клуба «Валдай» в Сеуле заявил замглавы МИД России Игорь Моргулов, передает РИА Новости.

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«Существует апокалиптический вариант развития событий в этом регионе, очень надеюсь, что у регионального сообщества хватит здравого смысла, чтобы этот негативный сценарий не реализовался», — сказал дипломат.

По его словам, Россия уверена в возможности прямого диалога между США и КНДР. «Если демонстрируемая Пхеньяном последние два месяца сдержанность была бы встречена соответствующими ответными шагами со стороны Вашингтона, можно было бы начать прямые американо-северокорейские переговоры», главной темой которых является вопрос мирного сосуществования. Но для начала сторонам следует «выдохнуть и успокоиться».

Моргулов добавил, что было бы наивно надеяться на то, что угрозы со стороны США в адрес КНДР позволят положить конец конфронтации на Корейском полуострове, а любое давление на Пхеньян не заставит страну отказаться от ядерного оружия.

Отношения Вашингтона и Пхеньяна обострились после прошедших в Северной Корее испытаний ядерного оружия и баллистических ракет. В сентябре Трамп пообещал разобраться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которого он презрительно назвал «коротышкой с ракетой». В ответ Северная Корея пригрозила нанести в неожиданный момент «невообразимый удар» по американской территории.