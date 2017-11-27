Названы последствия ядерного удара по Лос-Анджелесу

Аналитик National Interest Дэниэл ди Петрис оценил последствия ядерного удара КНДР по американскому Лос-Анджелесу, сообщает издание.

От взрыва северокорейской атомном бомбы (мощностью до 250 килотонн в тротилом эквиваленте) в центре города, отмечает автор, пострадают сразу около 1,2 миллиона человек (378800 убитых и 861210 раненых), центр Лос-Анджелеса будет уничтожен.

Материалы по теме Абсолютное возмездие Россия, США и Китай готовятся к третьей мировой войне

Ди Петрис полагает, что президент США Дональд Трамп не допустит подобного развития событий.

Для своих оценок ди Петрис использовал программу, предложенную Алексом Веллерстайном из Технологического института Стивенса (Нью-Джерси). Инструмент предлагает оценить последствия удара в зависимости от мощности бомбы или типа ракеты с ядерной боеголовкой для ряда мировых столиц. Например, с ее помощью можно определить последствия американского удара по Москве.