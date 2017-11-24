Растение-шпион создадут в США

Агентство перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) планирует использовать генетически модифицированные организмы (ГМО) «в качестве разведки следующего поколения». Об этом сообщает The Independent.

В планы военных входит создание новых растений-датчиков, которые бы специфическим образом реагировали на изменение окружающих условий, в частности колебания химического состава среды или появления в ней радиоактивных частиц.

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Реакции таких ГМО предполагается наблюдать удаленно. Специалисты отмечают, что одной из главнейших задач проекта является обеспечение хорошей выживаемости новых организмов в условиях конкуренции с местными растениями.

В настоящее время в рамках проекта, получившего название APT (Advanced Plant Technologies), агентство, отвечающее за развитие новых технологий в Пентагоне, проводит опрос ученых, специализирующихся в области синтетической биологии.