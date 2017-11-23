Секретную базу США показали на видео

Секретный испытательный полигон Тонопа в Неваде, также известный как Зона 52, сняли на видео. На ролик, представленный Сандийскими национальными лабораториями, под управлением которых находится объект, обратило внимание The War Zone.

Территория, закрытая для гражданского населения, используется американскими военными, учеными и инженерами для тестирования систем доставки ядерного оружия, а также испытаний беспилотников.

В Неваде расположена еще одна секретная военная база, известная как Зона 51. Ее связывают с разработкой и испытаниями стелса-разведчика «Аврора». Кроме того, с 1980-х годов появляются сообщения, что над Зоной 51 видели неопознанные летающие объекты, в том числе черные треугольники.