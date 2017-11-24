Мощнейшее оружие Китая оказалось советской разработкой

Американо-китайская комиссия по экономике и безопасности при Конгрессе США подготовила доклад, посвященный приоритетным направлениям развития вооружений КНР, которые потенциально представляют опасность для Соединенных Штатов, сообщает Scout Warrior.

В представленный список входят, в частности, многоразовые гиперзвуковые летательные аппараты, сверхзвуковые двигатели, лазерное оружие, рельсотрон, средства уничтожения спутников, беспилотники и системы искусственного интеллекта.

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В докладе комиссии отмечается, что за последние десятилетия Китай добился значительного прогресса в модернизации военной техники, в том числе за счет заимствования советских технологий из России и Украины. Китайские разработки, как пишут эксперты, пока отстают от американских аналогов, однако разрыв быстро сокращается.

В ноябре в Китае был представлен плавающий танк VN18, способный развивать рекордную в своем классе скорость. На суше танк способен перемещаться на скорости до 65 километров в час, а на воде — до 30 километров в час. VN18 оснащен пушкой, пулеметом и противотанковыми ракетами.