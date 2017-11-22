Китай показал «магическое оружие»

В Китае создан плавающий танк VN18, способный развивать рекордную в своем классе скорость. Китайская медиагруппа CGTN (China Global Television Network) назвала разработку «магическим оружием». Ролик она выложила на своем YouTube-канале.

На суше танк способен перемещаться на скорости до 65 километров в час, а на воде — до 30 километров в час. VN18 оснащен пушкой, пулеметом и противотанковыми ракетами. Масса «магического оружия» составляет 26,5 тонны. Для управления машиной необходимы три пилота, помимо них танк способен вмещать 11 солдат.