Наука и техника
 
Последние новости
Госдеп США возложил на Россию ответственность за Сирию
Скончался актер и музыкант Дэвид Кэссиди
Суд запретил якутским бизнесменам пить алкоголь
Охранников Трампа уличили в недопустимых контактах с женщинами
Китай показал «магическое оружие»
Модель с 2,6 килограммами кокаина задержали в Гонконге
Претендующая на золото Медведева получила травму за три месяца до Олимпиады

Китай показал «магическое оружие»

Перейти в «Мою Ленту»

В Китае создан плавающий танк VN18, способный развивать рекордную в своем классе скорость. Китайская медиагруппа CGTN (China Global Television Network) назвала разработку «магическим оружием». Ролик она выложила на своем YouTube-канале.

На суше танк способен перемещаться на скорости до 65 километров в час, а на воде — до 30 километров в час. VN18 оснащен пушкой, пулеметом и противотанковыми ракетами. Масса «магического оружия» составляет 26,5 тонны. Для управления машиной необходимы три пилота, помимо них танк способен вмещать 11 солдат.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
США просчитали войну России с Китаем
Китайское гиперзвуковое оружие попало на видео
США испугались китайских беспилотников в «мертвой зоне»
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0120 ноября

Абсолютное возмездие

Россия, США и Китай готовятся к третьей мировой войне
19:2318 ноября

Пуск улучшенной ракеты «Искандер-М» показали с расстояния 100 метров

00:14Сегодня

В России назвали способ тотального уничтожения США

06:5910 ноября

Найдена причина быстрого похудения

Наука и техника00:0117 ноября

Пробила дно

Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
22:1721 ноября

Россия испытала электромагнитное оружие в Сирии

19:1221 ноября

Жизнь оказалась занесенной из космоса

05:24 9 ноября

Названа спасающая от неизбежной инвалидности диета

Наука и техника00:04Сегодня

«Это восприняли как наказание»

Неизвестная история борьбы России и Запада
15:3421 ноября

Раскрыты неожиданные обстоятельства вымирания динозавров

17:1321 ноября

В США признали невозможность слежки за российскими самолетами в Сирии

05:02 8 ноября

Раскрыт реальный механизм превращения в зомби

Россия
Накрыло: на Урале произошел мощный выброс радиации
Уровень загрязнения в Челябинске превышен в сотни раз
Дошел до Берлина
Школьник пожалел солдата вермахта, а его затравили всей Россией
«Для них история — игрушка с лозунгом "Вперед! На Берлин!"»
Почему школьник из Нового Уренгоя был прав, пожалев солдат вермахта
Суд запретил якутским бизнесменам пить алкоголь
Из плоти и стали
Что мы не знаем о ветеранах Афгана и Чечни
Суд в Москве заочно арестовал мертвую снайпершу Окуеву
Школьник объяснился за речь о невинно погибших солдатах вермахта
Все материалы
Мир
Моя семья
Легендарный маньяк и его культ кровавых убийц держали в страхе всю Америку
Чарльз МэнсонКонец маньяка: Чарльз Мэнсон умер в тюрьме
Легендарный убийца не дождался великой межрасовой войны
Охранников Трампа уличили в недопустимых контактах с женщинами
Модель с 2,6 килограммами кокаина задержали в Гонконге
Гарвард заподозрили в дискриминации азиатов
Улицы освобожденного Абу-Камаля сняли на видео
Госдеп США возложил на Россию ответственность за Сирию
Все материалы
Бывший СССР
Сидите ровно: Луганск захватили вооруженные люди в масках
Глава ЛНР продолжает конфликтовать с МВД
В Луганске отключили телевидение и мобильную связь
«Их было пятеро, я не могла с ними справиться»
Грузины силой увозили девушек в горы и женились на них
Причиной захвата Луганска назвали проукраинский заговор
Плотницкий связал захват центра Луганска с отставкой главы МВД
Центр Луганска захватили неизвестные вооруженные люди
Появились подробности захвата Луганска неизвестными силовиками
Все материалы
Экономика
Давайте качать деньги
Что поможет России отказаться от нефти
«Роснефть» начала отгружать нефть Эргинского кластера в систему «Транснефти»
Перегрелись
Почему Норвегия отказалась от нефтяных триллионов
Подсчитаны потери россиян от алкоголя и табака
Для производства iPhone X использовали школьников
Группа ПИК подготовилась к вторичному размещению акций
Тоталитарт
Северная Корея научилась торговать диктаторами
Все материалы
Силовые структуры
Дмитрий ЗахарченкоЗаписки миллиардера
Секреты успеха полковника Захарченко
В кругу друзей: в «Москва-Сити» устроили разборку 90-х
Вечеринку с Лепсом и Меладзе заказала измайловская группировка
Решили на троих
Известный питерский художник погиб из-за ревности студентки
Сибирские чиновники заложили здание прокуратуры за 15 миллионов рублей
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Сибирский таксист пять лет насиловал и убивал пассажирок
Два уральских полицейских сгорели во время погони за лихачом
Все материалы
Наука и техника
Абсолютное возмездие
Россия, США и Китай готовятся к третьей мировой войне
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
«Это восприняли как наказание»
Неизвестная история борьбы России и Запада
Китай показал «магическое оружие»
Голодающие дети в Бузулуке (Самарская губерния), 1921-1922 гг.«Обезумевшие родители отбирали еду у детей»
Советская власть бросила миллионы умирать от голода, но их спасли американцы
В России назвали способ тотального уничтожения США
Россия испытала электромагнитное оружие в Сирии
Все материалы
Спорт
«Обмариборились»
«Спартак» упустил победу в концовке и усложнил себе жизнь в Лиге чемпионов
РФПЛ сочла нормальным проводить матч в мороз
Претендующая на золото Медведева получила травму за три месяца до Олимпиады
Болельщик прервал танец группы поддержки и сделал одной из девушек предложение
«Спартак» на последних минутах упустил победу над слабейшей командой группы в ЛЧ
В сети поразились непосредственности российской баскетболистки
Наказанному за допинг российскому хоккеисту разрешили выступать за сборную
Все материалы
Культура
«Происходящее — форма женского освобождения»
Йоаким Триер о мистической драме про лесбийскую любовь и Бога
Циркуль в глаз
Судьба еврейского художника: от украинских сказок до нацистской выставки
«Будешь моей женой, или я оторву тебе голову»
Сюжеты скандинавских сказок в одной фразе
«Любовь — довольно пошлая штука»
Звезда «Жизни Адель» о драйве, страсти и постельных сценах
В «Лиге справедливости» подтерли усы Супермена за 25 миллионов долларов
Воссоединение Spice Girls сорвалось из-за отказавшейся носить латекс Бекхэм
Актриса из «Гарри Поттера» рассказала о фекальных атаках из-за чернокожего мужа
Все материалы
Интернет и СМИ
Сочный кусь
В чем секрет любви интернета к котам
Хакеры украли личные данные пассажиров Uber
Прости, но ты живешь в России
Крупнейшие корпорации заставили выживать в провинциальной глубинке
Киану Ривза заподозрили в распитии крови младенцев ради кайфа
Бравшего интервью у Путина и Обамы журналиста обвинили в домогательствах
В сеть утекли пикантные снимки Рианны
Полуголые белорусские девицы поманили геймеров в Минск и вызвали ненависть
Все материалы
Ценности
Жизнь с насекомым
Москвич покорит Европу на старом «Жуке»
Китайская полиция разогнала вечеринку супермоделей
Стою такая, вся в вельвете
Любимый материал американских сутенеров 1970-х снова в моде
Модель Victoria's Secret показала китайцам бюстгальтер и сапоги под Гжель
Московские спекулянты назвали самые популярные у покупателей кроссовки
Для фанатов Гарри Поттера сделали тайные знаки из вермеля
Рассекречено устройство салона самого быстрого в мире гиперкара
Все материалы
Путешествия
Сдохнуть можно
Когда ночь в отеле рискует закончиться смертью
Пропавшую «Любовь Орлову» вынесло на пляж в Калифорнии
Горная текучка
Что россияне забыли на Кавказе
Рядом с мостом в Крым появится место для селфи
Ростуризм предупредил об угрозе терактов в ЕС и США в новогодние праздники
Российский бизнесмен разбился в Индии на параплане
Кадыров позвал россиян в Чечню на новогодние праздники
Все материалы
Из жизни
«Девочку из России тут никто не ждет»
История сибирячки, перебравшейся в Нидерланды
Во всем виноват буй
Она мечтала о круизе с секс-рабынями, но потерялась в море с боевой подругой
«Не надо меня спасать»
Звездный путешественник нашел тайное племя головорезов, ввязался в войну и выжил
Названы самые высокооплачиваемые модели мира
Бразильцу с ребенком на руках пришлось отстреливаться от бандитов
Женщина «окаменела» после укуса комара
Эмилио Эстевес в роли Билли КидаМалыш на миллион
Легендарный головорез Дикого Запада передал привет из прошлого
Все материалы
Самые большие шины в мире
Огромные покрышки, которые подойдут даже машине Годзиллы
5 причин, почему мы ненавидим кроссоверы
Объясняем в картинках, почему самые популярные машины в мире никуда не годятся
Audi Q5 против SQ5
Пять причин купить Audi SQ5 вместо обычной Q5 (и одна против)
Кто делает самые эпатажные британские машины
«Рэйнджи», «Астоны» и «Роллс-Ройсы»: лучшие творения ателье Kahn Design
Представлен новый Aston Martin Vantage с мотором от «Мерседеса»
Бывший босс GM предсказал «смерть» Tesla
В Голливуде выставили на продажу «Ниву» за 7,6 тысячи долларов
Все материалы
Ловушка для планктона
Тест: Какой офис идеально вам подходит
Это чисто Питер
Сколько стоят квартиры в воспетом Шнуром городе на Неве
Белый друг
Самые необычные туалеты мира
«Моя бывшая живет на помойке»
Москвич сделал из жены бомжа, и ему не стыдно
Берите две
Пять стран, где ипотеку дают под смешной процент
Это Англия, детка!
Идеальный дом можно выиграть за две тысячи рублей
В Канаде построили скворечники для людей
Все материалы