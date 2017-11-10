Наука и техника
 

Китайское гиперзвуковое оружие попало на видео

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Прототип китайского гиперзвукового беспилотного военного самолета DF-ZF, помещенный в аэродинамическую трубу, показан в репортаже телеканала CCTV (China Central Television), сообщает Daily Mail. Считается, что изделие сможет развивать скорость более 12 тысяч километров в час и будет оснащено ракетами с ядерными боеголовками.

Над гиперзвуковым оружием работают также в России и США. Считается, что такие изделия (военные самолеты, беспилотники и ракеты), способные на значительном участке траектории перемещаться со скоростями более пяти чисел Маха, трудно ликвидировать современными системами ПВО и ПРО.

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