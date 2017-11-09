США испытали гиперзвуковое оружие

ВМС США провели испытания гиперзвукового оружия в рамках программы мгновенного (или быстрого) глобального удара PGS (Prompt Global Strike), сообщает Popular Mechanics.

Тесты прошли в конце октября. Изделие стартовало с Тихоокеанского ракетного полигона ВМС США, расположенного на гавайском острове Кауаи. В ходе испытаний собирались данные по гиперзвуковому планированию и возможностях полета на большую дальность. Подробности тестов военные не сообщают.

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Гиперзвуковое оружие — изделия (военные самолеты, беспилотники и ракеты), способные на значительном участке траектории перемещаться со скоростями более пяти чисел Маха (свыше шести тысяч километров в час), в связи с чем их чрезвычайно трудно ликвидировать современными системами ПВО и ПРО.

В США разработка гиперзвукового оружия в значительной мере реализуется в рамках инициативы PGS, главная цель которой — гарантированный удар по любой точке планеты в течение не более часа. Работы над гиперзвуковым оружием ведутся также в России и Китае.