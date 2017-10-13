Россия уличила Пентагон в создании комплексов мгновенного глобального удара

Пентагон уже приступил к созданию перспективных ударных комплексов мгновенного глобального удара. Об этом заявил представитель Минобороны России Александр Емельянов на российско-китайском брифинге по ПРО, передает РИА Новости.

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По его словам, на эти комплексы возложены задачи, аналогичные требованиям стратегических ядерных сил. Емельянов указал на способность США нанести «разоружающий» удар по объектам стратегических ядерных сил России и Китая.

Представитель Минобороны отметил, что эти действия Пентагона являются дополнительным фактором, подтверждающим желание Вашингтона разрушить сложившийся баланс сил в мире.

Системы мгновенного глобального удара (PGS — Prompt Global Strike) — неядерные высокоточные системы, позволяющие оперативно (по американским нормативам — за 60 минут от момента принятия решения) нанести удар по любой цели на земном шаре.

В качестве систем PGS предлагаются боеголовки для баллистических ракет в неядерном оснащении, гиперзвуковые крылатые ракеты, а в перспективе — орбитальные кинетические системы («жезлы господни»): металлические стержни, разогнанные до большой скорости и точно направленные на цель.