США испугались китайских беспилотников в «мертвой зоне»

Новейшие китайские беспилотники могут прорваться через воздушную оборону, избежать обнаружения радаров и собрать ценную информацию, оставаясь далеко за пределами досягаемости зенитных установок, полагает военный эксперт The National Interest Евгений Чоу.

«До сих пор RQ-4 Global Hawk был самым высоколетающим беспилотным аппаратом, работающим на высоте около 19 километров. Однако китайские инженеры предзошли данный показатель, в ходе недавнего испытания продемонстрировав беспилотник, работающий на высоте 25 километров», — отмечает американское издание.

Работа на данных высотах («мертвой зоне») осложняется тяжелыми условиями: низкими температурами и давлениями атмосферы. Данная область газовой оболочки планеты недоступна для спутников и большинства самолетов, отмечает Чоу.

Испытания двух беспилотников на высотах 10 и 25 километров прошли в октябре 2017 года в китайской провинции Внутренняя Монголия. Изделия в поперечнике не превышают нескольких десятков сантиметров, а по массе — нескольких десятков грамм.

Полет аппаратов автоматически корректировался, данные отправлялись наземной станции. Из-за небольшого размера изделия не обнаруживались на радарах. Беспилотники оснащались несколькими датчиками, в том числе детектором электромагнитного сигнала.

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В планы КНР входит запуск сотни подобных аппаратов, позволяющих собирать разведывательную информацию. В отличие от RQ-4 Global Hawk, стоимость китайского беспилотника составляет примерно сто долларов.

RQ-4 Global Hawk — стратегический разведывательный беспилотник с реактивным двигателем, разработка компании Northrop Grumman. Он закупается ВВС США, странами НАТО, а также используется для нужд НАСА. В отличие от китайского изделия, стоимость американского аппарата взлетной массой 14,6 тонны достигает 133 миллионов долларов.

В настоящее время НАСА работает над экспериментальным беспилотником Helios, способным совершать полет на высоте около 30 километров.