Польша реанимирует советское оружие

Польские специалисты занимаются консервацией и восстановлением советской военной техники в Ираке. Об этом президент страны Анджей Дуда заявил во время совместной пресс-конференции с главой Ирака Фуадом Маасумом, сообщает ТАСС.

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«Присутствуют и польские эксперты, которые занимаются обслуживанием и консервацией военного оборудования, произведенного еще во времена Советского Союза, которого в Ираке очень много, — сказал он. — Мы бы хотели, чтобы это вооружение восстановило свои функции и могло служить иракской армии для установления мира и спокойствия в стране».

Дуда подчеркнул, что входящие в состав воинского контингента НАТО польские военные находятся в Ираке с обучающими миссиями.

В свою очередь, Маасум поблагодарил Польшу за поддержку в борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

5 октября руководитель Антитеррористического центра государств-участников (АТЦ) СНГ, генерал-полковник полиции Андрей Новиков сообщал, что боевики ИГ возвращаются домой из Сирии и Ирака в основном через аэропорты Турции и балканских государств. В качестве транзитных стран они также используют Польшу и Венгрию, в меньшей степени — Румынию и Швейцарию.

Польская военная миссия в Ираке завершилась в 2008 году. Всего с 2003 года службу в Ираке прошли более 10 тысяч поляков, за это время там погиб 21 военнослужащий.



