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Министр обороны Польши помечтал о двух американских дивизиях

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Антони Мачеревич
Антони Мачеревич

Министр обороны Польши Антони Мачеревич заявил, что для успешной обороны в стране должны появиться минимум две дивизии вооруженных сил США. Его слова приводит издание Wpolytice.

«С точки зрения успешности обороны Польши от российской агрессии, то необходимо на порядок больше, надо минимум две дивизии», — сказал Мачеревич, вернувшийся недавно из США, где, среди прочего, поднимался вопрос о размещении в стране дополнительного американского военного контингента.

5 июля президент Польши Анджей Дуда выразил надежду, что численность американских войск, дислоцированных на территории страны, будет увеличена. По его словам, Варшава заинтересована в «укреплении восточного фланга Североатлантического альянса, которое может быть реализовано через постоянное присутствие» войск союзников.

В рамках операции Atlantic Resolve по укреплению восточного фланга НАТО в Польшу в январе 2017 года прибыла первая группа военнослужащих бронетанковой бригады США. Всего Пентагон планировал перебросить в Польшу 3,5 тысячи человек, более 400 единиц гусеничной и около 900 — колесной техники, в том числе 87 танков, 18 самоходных гаубиц и 400 автомобилей.

Москва неоднократно заявляла, что рассматривает приближение войск Североатлантического альянса к границам страны как угрозу безопасности.

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