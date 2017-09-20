Власти Польши назначили СССР виновным за Холокост

Министр обороны Польши Антони Мачеревич полагает, что СССР своими действиями в ходе Второй мировой войны несет ответственность за Холокост. Его слова приводит RMF24.

«Если бы не удар со стороны СССР (имеется в виду польский поход Красной армии, начавшийся 17 сентября 1939 года — прим. «Ленты.ру»), судьба Второй мировой войны сложилось бы иначе, Холокоста бы не было», — заявил Мачеревич.

Он также указал, что в мире по-прежнему нет осознания, что именно «пакт Риббентропа-Молотова привел к совершению преступления, которое и сейчас является символом Второй мировой войны».

Он также заявил, что польская армия вела успешные оборонительные действия против вермахта, а пакт Риббентропа-Молотова позволил «уничтожить Европу».

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Мачеревич добавил, что агрессия немецкого нацизма была осуждена на Нюрнбергском процессе, однако это решение не является полным, поскольку не включает в себя «советский геноцид». Настало время для того, чтобы те, кто спровоцировал Вторую мировую войну, те, кто принес невероятные страдания всему человечеству, те, чьи руки по сей день в крови миллионов польских граждан и страданиях всего мира,ответили бы за свои действия», — сказал он.

В августе министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что СССР вместе с Третьим рейхом несет ответственность за начало Второй мировой войны. «Берлин и Москва несут ответственность за начало Второй мировой войны», — указал Ващиковский. Он добавил, что СССР «вел войну с Третьим рейхом в собственных интересах, поскольку являлся жертвой немецкой агрессии».

