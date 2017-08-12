Глава МИД Польши обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что СССР вместе с Третьим рейхом несет ответственность за начало Второй мировой войны. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita.

Комментируя заявление посла России в Польше Сергея Андреева о том, что Варшаве следует сохранить памятники бойцам Красной Армии на своей территории, Ващиковский указал, что Советский Союз «сильно поспособствовал началу Второй мировой войны, потому что напал на Польшу вместе с Германией».

«Берлин и Москва несут ответственность за начало Второй мировой войны», — указал Ващиковский. Он добавил, что СССР «вел войну с Третьим рейхом в собственных интересах, поскольку являлся жертвой немецкой агрессии».

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7 августа Ващиковский заявил, что власти Польши не намерены ухаживать за памятниками, установленными в честь красноармейцев. «Мы не разрушаем памятники на захоронениях. Но местные власти могут разрушить знаки советского доминирования: красные звезды, серп и молот — вот что-то подобное», — пояснил Ващиковский. По его словам, с могилами и кладбищами ничего не случится: их защищают международное право, польское государство и двусторонние соглашения. «Мы не разрушаем памятники на захоронениях. Но местные власти могут разрушить знаки советского доминирования: красные звезды, серп и молот — вот что-то подобное», — пояснил Ващиковский.

Неделей ранее президент Польши Анджей Дуда подписал новую редакцию данного закона, предусматривающую демонтаж советских памятников по всей стране, включая бюсты и памятные таблички. Кроме того, оговаривается удаление коммунистических элементов из названий школ, других социальных учреждений, зданий, сооружений и объектов общественного достояния, улиц, мостов и площадей. Документ вступает в силу через три месяца после подписания.