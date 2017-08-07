Глава МИД Польши отказал в защите советским памятникам вне кладбищ

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что власти страны не намерены ухаживать за памятниками, установленными в честь красноармейцев. Об этом он сообщил в интервью газете «Коммерсантъ».

По его словам, с могилами и кладбищами ничего не случится: их защищают международное право, польское государство и двусторонние соглашения. «Мы не разрушаем памятники на захоронениях. Но местные власти могут разрушить знаки советского доминирования: красные звезды, серп и молот — вот что-то подобное», — пояснил Ващиковский.

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Он отметил, Варшава благодарна за освобождение от нацистской оккупации в 1945 году. «Но, затем следующие 45 лет советская армия диктовала, кто будет править Польшей — и это не была власть, избранная поляками. И вот эта власть ценила советскую символику в польских городах. А демократическое правительство — нет», — добавил министр.

24 июля спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко заявила о намерении сенаторов обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой об ответе на принятие польского закона о декоммунизации.

Неделей ранее президент Польши Анджей Дуда подписал новую редакцию данного закона, предусматривающую демонтаж советских памятников по всей стране, включая бюсты и памятные таблички. Кроме того, оговаривается удаление коммунистических элементов из названий школ, других социальных учреждений, зданий, сооружений и объектов общественного достояния, улиц, мостов и площадей. Документ вступает в силу через три месяца после его подписания.