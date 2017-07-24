Путина попросят отреагировать на снос советских памятников в Польше

Совет Федерации планирует обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой об ответе на принятие закона о сносе советских памятников в Польше. Об этом заявила спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко, передает «Российская газета» в понедельник, 24 июля.

«Завтра на заседании мы примем обращение к президенту с просьбой дать профильным министерствам и ведомствам поручение разработать комплекс ответных мер», — сказала сенатор в ходе пресс-конференции по итогам весенней сессии палаты.

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Решение Варшавы уничтожить историческую память о Великой Отечественной войне под предлогом декоммунизации страны, по мнению Матвиенко, цинично. Она также добавила, что позицию России по этому вопросу разделяют в Кнессете Израиля и ряде европейских парламентов.

17 июля президент Польши Анджей Дуда утвердил поправки в закон, предусматривающие демонтаж советских памятников по всей стране, включая бюсты и памятные таблички. Кроме того, оговаривается удаление коммунистических элементов из названий школ, других социальных учреждений, зданий, сооружений и объектов общественного достояния, улиц, мостов и площадей.

При этом сделаны некоторые исключения. В частности, это касается памятников и обелисков, установленных на кладбищах или в других местах захоронений. Новые нормы вступят в силу через три месяца после публикации указа.

В МИД России предупредили, что действия Варшавы не останутся без последствий. Депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов, в свою очередь, призвал разорвать дипломатические отношения с Польшей.