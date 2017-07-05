Дуда понадеялся на увеличение численности американских войск в Польше

Президент Польши Анджей Дуда выразил надежду, что численность американских войск, дислоцированных на территории страны, будет увеличена. Об этом польский лидер заявил в интервью агентству PAP.

По словам Дуды, Варшава заинтересована в «укреплении восточного фланга Североатлантического альянса, которое может быть реализовано через постоянное присутствие» войск союзников.

Эту тему польский лидер пообещал поднять во время предстоящих переговоров с президентом США Дональдом Трампом, которые пройдут в Варшаве 6 июля.

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12 июня Дуда уже высказывался за увеличение американского военного присутствия в его стране. «Мы будем говорить в основном об экономических вопросах и проблемах безопасности. Кроме того, о присутствии американских войск в Польше. Было бы хорошо, если бы их у нас было больше», — заявил польский президент.

В рамках операции Atlantic Resolve по укреплению восточного фланга НАТО в Польшу в январе 2017 года прибыла первая группа военнослужащих бронетанковой бригады США. Всего Пентагон планировал перебросить в Польшу 3,5 тысячи человек, более 400 единиц гусеничной и около 900 — колесной техники, в том числе 87 танков, 18 самоходных гаубиц и 400 автомобилей.

Москва неоднократно заявляла, что рассматривает приближение войск Североатлантического альянса к границам страны как угрозу безопасности. 12 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что развертывание американских сил в Польше является прямой угрозой интересам России.