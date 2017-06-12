Дуда попросит Трампа увеличить численность американских войск в Польше

Президент Польши Анджей Дуда намерен попросить увеличить численность американских войск на территории страны американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает SE.pl.

«Мы будем говорить в основном об экономических вопросах и проблемах безопасности. Кроме того, о присутствии американских войск в Польше. Было бы хорошо, если бы их у нас было больше», — заявил Дуда в интервью изданию.

Визит Дональда Трампа в Польшу запланирован на 6 июля 2017 года.

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24 мая сообщалось, что Пентагон не отказался от намерения разместить в польском населенном пункте Редзиково систему противоракетной обороны (ПРО). Как рассказал директор по операциям Агентства по ПРО Минобороны США Гэри Пеннетт, переброска системы в место расположения идет по графику «с целью доставки в 2018 году».

В рамках операции Atlantic Resolve по укреплению восточного фланга НАТО в Польшу в январе 2017 года прибыла первая группа военнослужащих бронетанковой бригады США. Всего Пентагон планировал перебросить в Польшу 3,5 тысячи человек, более 400 единиц гусеничной и около 900 — колесной техники, в том числе 87 танков, 18 самоходных гаубиц и 400 автомобилей.

На саммите НАТО в июле 2016 года было принято решение перебросить несколько тысяч военных в Польшу и в страны Балтии, так как эти страны чувствуют «угрозу, исходящую со стороны России». Бундесвер руководит соединениями альянса в Литве, армия США — в Польше, британцы — в Эстонии.

Москва неоднократно заявляла, что рассматривает приближение войск Североатлантического альянса к границам страны как угрозу безопасности. 12 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что развертывание американских сил в Польше является прямой угрозой интересам России.