В МИД отказались отчитываться перед НАТО по поводу «Искандеров» в Калининграде

Россия не намерена давать никакого отчета перед НАТО в вопросе о размещении оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» в Калининградской области. Об этом, как передает РИА Новости, заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Андрей Келин.

Так он прокомментировал публикацию немецкого журнала Spiegel, в которой указано, что на предстоящем заседании Совета Россия — НАТО Брюссель может потребовать от Москвы объяснений по поводу переброски «Искандеров» в Калининградскую область.

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Келин отметил, что Москву беспокоит развертывание дополнительных сил НАТО в Польше и Прибалтике, а альянс выражает опасения из-за учений, которые проводят российские вооруженные силы. «Вот об этом пойдет разговор: о транспарентности, [чтобы] обменяться мнениями и снять существующую озабоченность», — подытожил Келин.

Подразделения, оснащенные ракетными комплексами «Искандер-М», неоднократно перебрасывались в Калининградскую область в порядке учений. Однако единственная ракетная бригада, постоянно развернутая в регионе, по-прежнему оснащена комплексами предыдущего поколения «Точка-У». Это одна из всего лишь двух ракетных бригад российских сухопутных войск, до сих пор не получившая «Искандеры» на вооружение.

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» разработан в 1990-е годы и принят на вооружение в 2006 году. Дальность действия ракет — 500 километров, для экспортной версии — 280 километров. Аэробаллистические ракеты «Искандер-М» управляются на всем протяжении полета, что делает их траекторию труднопредсказуемой и усложняет перехват имеющимися средствами ПРО. Также комплекс может применять высокоточные крылатые ракеты.