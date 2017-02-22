Военные рассказали о масштабах перевооружения ракетных бригад на «Искандер»

Свыше 80 процентов ракетных соединений сухопутных войск уже перевооружились с тактического ракетного комплекса «Точка-У» на оперативно-тактический «Искандер-М». Об этом сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков, передает ТАСС.

По его словам, в 2017 году «Искандеры» получат еще два соединения.

На данный момент из 11 ракетных бригад сухопутных войск (включая заново сформированную в 2015 году 12-ю бригаду в Моздоке), по данным Центра анализа стратегий и технологий, оснащены комплексом «Искандер» девять. Исключение составляют 152-я бригада в Черняховске (Калининградская область) и 448-я бригада в Курске, они оснащены комплексами «Точка-У».

Эксперты центра полагают, что из двух запланированных на 2017 год к поставке в войска бригадных комплектов один пойдет в 448-ю бригаду, а на базе второго развернут соединение нового формирования. По их мнению, перевооружение ракетной бригады в Калининградской области на «Искандеры» будет отложено на более поздние сроки по политическим причинам.

В 2010 году, в момент верстки Государственной программы вооружений на период до 2020 года, предполагалось, что закуплены будут 10 бригадных комплектов «Искандера». В данный момент по ГПВ-2020 закуплены восемь комплектов, они передаются в войска с 2013 года. Еще одна бригада (26-я в Луге, первое соединение с этим комплексом, ее подразделения регулярно появляются в Калининграде) перевооружалась в 2010-2011 году отдельно.