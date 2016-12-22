Сухопутные войска получили два комплекта «Искандеров»

Сухопутные войска России получили два бригадных комплекта ракетных комплексов «Искандер-М». Об этом сообщил в четверг, 22 декабря, главком Олег Салюков, передает «Интерфакс».

«В 2016 году поставлено два бригадных комплекта ракетных комплексов "Искандер-М", а также более 60 единиц реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г" и более 20 самоходных гаубиц "Мста-СМ"», — отметил он.

Кроме того, Салюков добавил, что войска также получили в этом году более 70 модернизированных РСЗО «Град-М».

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» разработан в 1990-е годы и принят на вооружение в 2006 году. Выпускается на замену устаревшим комплексам «Точка». Дальность действия ракет — 500 километров, для экспортной версии — 280 километров. Аэробаллистические ракеты «Искандер-М» управляются на всем протяжении полета, что делает их траекторию непредсказуемой и затрудняет перехват средствами ПРО. Также комплекс может применять высокоточные крылатые ракеты Р-500.