В Польше пообещали обзавестись истребителями пятого поколения к середине 2020-х

Польские ВВС намерены получить первые истребители пятого поколения около 2025 года. Об этом, как пишет Defense News, заявил замминистра обороны страны Томаш Шатковский.

В рамках оборонной программы «Гарпия», запускаемой с 2018 года, Варшава намерена обзавестись двумя эскадрильями американских истребителей F-35 Lightning II (всего 32 машины).

Предполагаемые польскими военными закупки нового вооружения и техники, пишет издание, приведут в ближайшие годы к росту доли оборонных расходов в ВВП с 2 до 2,5 процентов.

Ранее, в январе 2017 года, польские военные заявили, что готовы купить в США до 96 подержанных истребителей типа F-16A/B, чтобы заменить устаревшие советские машины типа Су-22 и МиГ-29. По оценкам Варшавы, стоимость одного такого самолета вкупе с ремонтом и модернизацией на 2-м авиазаводе в Быдгоще не превысит 100 миллионов злотых (около 24 миллионов долларов).

В данный момент ВВС Польши используют 48 машин типа F-16C/D в версии block 52, переданные из США в 2006-2009 годах за 3,5 миллиарда долларов.