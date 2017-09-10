Польша определилась с размером репараций от Германии

Польша имеет право требовать от Германии 48,8 миллиарда долларов репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Такие цифры привело Бюро анализа польского Сейма, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство PAP.

В ведомстве считают, что Польша понесла «из-за оккупационной политики Берлина самые большие по отношению к общей численности населения и национальному достоянию потери из всех стран Европы». В Варшаве оценили «целенаправленное и организованное истребление населения, а также принудительные работы и намеренное уничтожение имущества» в 258 миллиардов довоенных злотых, по курсу 1 доллар за 5,3 злотого.

Польша получала репарации от Берлина до 1953 года, когда сама решила отказаться от дальнейших выплат со стороны Германии.

В конце августа министр обороны Польши Антони Мачеревич заявил, что Берлин обязан компенсировать Варшаве ущерб, нанесенный во время войны, и преступления против польского народа. Позже премьер-министр Польши Беата Шидло подтвердила, что ее страна имеет право на репарацию со стороны Германии.