МИД Польши отреагировал на призыв потребовать репарации от России

Вопрос получения компенсаций от России за ущерб, который был причинен Польше в годы Второй мировой войны, должен быть серьезно проанализирован польским правительством, заявил в понедельник, 4 сентября, глава министерства иностранных дел республики Витольд Ващиковский в интервью радио RMF FM. Таким образом он отреагировал на заявление представителя правящей партии республики о необходимости требовать репарации от российской стороны.

По словам Ващиковского, данный вопрос уже на протяжении многих лет остается не решенным с юридической точки зрения и требует «серьезных размышлений». «С моральной точки зрения, ясно, что мы не получили компенсации за тяжелые потери в результате как немецкого нападения на Польшу, так и советского, российского», — пояснил он.

При этом Ващиковский подчеркнул, что принятие решения по данному вопросу «выходит за рамки прерогатив МИД».

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2 сентября правящая партия Польши «Право и справедливость» заявила, что страна должна потребовать от России репараций по договору, известному как Рижский мир. Депутат Ян Мосиньский напомнил, что договор, подписанный в Риге в 1921 году между Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой и Польшей, предусматривал выплату польской стороне 30 миллионов рублей золотом, но эта сумма перечислена не была. Таким образом, по его словам, современная Россия как правопреемник Советского Союза должна принять это во внимание.

В начале августа министр обороны Польши Антони Мачеревич, выступая по случаю 73-й годовщины Варшавского восстания, обвинил СССР и нацистскую Германию в сговоре, целью которого было уничтожение поляков. На следующий день он заявил, что Берлин обязан выплатить Варшаве репарации за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны, и преступления против польского народа. Позже премьер-министр Польши Беата Шидло также отметила, что ее страна имеет право на репарацию со стороны Германии.