В Польше заявили о праве на репарации от России по Рижскому миру

Правящая партия Польши «Право и справедливость» считает, что страна должна потребовать от России репараций по договору, известному как Рижский мир. Об этом сообщает «Радио Польша».

Депутат Ян Мосиньский напомнил, что договор, подписанный в Риге в 1921 году между Российской советской федеративной социалистической республикой (РСФСР) и Польшей, предусматривал выплату польской стороне 30 миллионов рублей золотом. По его словам, эта сумма не была перечислена. Он полагает, что современная Россия как правопреемница Советского Союза должна принять это во внимание.

Заместитель министра юстиции страны Патрик Який также добавил, что россияне «должны задуматься о том, что они сделали Польше».

В Польше продолжается дискуссия о получении репараций от Германии за Вторую мировую войну. В 1953 году Варшава отказалась от выплат, однако некоторые историки, юристы и политики считают, что этот шаг был продиктован коммунистическими властями, и сомневаются в его легитимности. Единой позиции по этому вопросу среди руководителей государства нет. В Германии заявили, что эта тема закрыта.

Рижский мир был подписан 18 марта 1921 года по итогам советско-польской войны. Польская сторона, согласно документу, получила ряд территорий, ранее принадлежавших Российской империи, советская сторона была обязана выплатить деньги за вклад Польши в хозяйственную деятельность империи, вернуть трофеи и передать большое количество имущества. В сентябре 1939 года советское правительство аннулировало все договоры и соглашения с Польшей в связи с распадом польского государства. Часть отданных земель (Западная Украина и Западная Белоруссия) вошла в состав СССР.