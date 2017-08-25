Польский премьер назвала правомерными притязания на репарации от Германии

Премьер-министр Польши Беата Шидло считает, что ее страна имеет право на репарацию со стороны Германии за последствия Второй мировой войны. Об этом, как передает РИА Новости, она заявила на пресс-конференции в Варшаве.

«Польша говорит о справедливости. Польша говорит о том, что должно быть выполнено. Мы являемся жертвами Второй мировой войны. Мы являемся жертвами, которым ущерб никаким образом еще не был возмещен», — подчеркнула Шидло.

По ее словам, сегодня речь о репарациях — это напоминание о справедливости, о том, что Польше принадлежит. «Если же речь идет о голосах, которые критикуют эту позицию, которые имеют иное мнение, то они должны прежде всего посмотреть на историю и вспомнить, что было на польской земле во время Второй мировой войны», — отметила глава правительства.

Польша в начале августа отметила 73-ю годовщину Варшавского восстания. Выступая 1 августа по этому случаю, министр обороны Антони Мачеревич обвинил СССР и нацистскую Германию в сговоре, целью которого было уничтожение поляков.

На следующий день он заявил, что Берлин обязан выплатить Варшаве репарации за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны, и преступления против польского народа. Ожидаемую сумму он не назвал.