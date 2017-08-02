Польша захотела получить от Германии репарации

Министр обороны Польши Антони Мачеревич заявил, что Берлин должен выплатить Варшаве репарации за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны, и преступления против польского народа. Об этом сообщает Радио Польша.

Мачеревич подчеркнул, что польское государство де-факто никогда не отказывалось от претензий в адрес Германии, начавшей 1 сентября 1939 года военную агрессию против Польши, а затем в течение почти 5 лет оккупировавшей польские территории.

«Это неправда, что польское государство отказалось от причитавшихся ему немецких военных репараций. Это советская колония, именуемая Польской Народной Республикой, отказалась от части репараций, связанных с тоже марионеточным государством под названием Германская Демократическая Республика», — заявил министр.

Он также добавил, что этот отказ никогда не был оформлен юридически.

В свою очередь, депутат от правящей партии «Право и справедливость» Аркадиуш Мулярчик сообщил, что Бюро юридических анализов польского сейма в ближайшие дни опубликует доклад международно-правовых обоснований возможных официальных претензий Польши в отношении Германии.