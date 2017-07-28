В Госдуме возмутились близорукостью Варшавы в вопросах истории

Заявление Института национальной памяти (IPN) о том, что опубликованные Минобороны России документы об освобождении Красной Армией территории Польши фальсифицируют историю, свидетельствует о русофобии польских властей, считает депутат Госдумы Сергей Железняк. Его слова передает РИА Новости в пятницу, 28 июля.

«Нас глубоко возмущает близорукость и безответственность действий со стороны официальной Варшавы. Такие шаги на государственном уровне позволяют новым экстремистам думать, что им все дозволено, и это очень опасный сигнал для мирового сообщества, в котором, безусловно, есть здравые силы, способные противостоять возрождению фашизма», — сказал парламентарий.

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Железняк также напомнил, что советские солдаты в годы Второй мировой войны спасли сотни тысяч жителей Польши от нацистов. По его мнению, подобными заявлениями Варшава «топчет память своих предков».

Ранее в пятницу IPN выпустил комментарий в связи с публикацией Министерством обороны России рассекреченных документов об освобождении Польши. Польские исследователи раскритиковали утверждение российской стороны о признании поляками солдат Красной армии в качестве освободителей.

18 июля Минобороны России на своем официальном сайте разместило материалы, посвященные освобождению Красной армией Польши от немецко-фашистской оккупации. На сайте ведомства можно прочитать телеграммы, докладные записки, рапорты и боевые донесения советских военных.

Документы были опубликованы после того, как президент Польши Анджей Дуда утвердил поправки в закон о декоммунизации, которые предусматривают снос советских памятников.