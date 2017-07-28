В Варшаве сочли предвзятой публикацию Россией документов об освобождении Польши

Польский институт национальной памяти (IPN) выпустил комментарий в связи с недавней публикацией Министерством обороны России рассекреченных документов об освобождении Польши.

В частности, в сообщении говорится, что российская сторона тщательно отобрала материалы для доказательства предвзятого тезиса о признании поляками солдат Красной армии в качестве освободителей. «Это утверждение фальсифицирует историю», — считают польские исследователи. По их мнению, публикация документов из российских архивов «преследовала цель идеализировать картину "освобождения"».

Как пишут авторы комментария, для подавляющего большинства поляков Красная армия принесла «новое, хотя и несравнимое с немецкой оккупацией, порабощение».

«Российская сторона должна помнить, что польские земли оказались, вероятно, под наиболее жестокой оккупацией в результате договоров, заключенных Советским Союзом с Третьим рейхом в августе и сентябре 1939 года, а сутью этих соглашений было уничтожение Польши обоими тоталитарными государствами», — заявили в IPN.

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18 июля Минобороны России на своем официальном сайте разместило материалы, посвященные освобождению Красной армией Польши от немецко-фашистской оккупации. В документах зафиксированы многочисленные случаи массового уничтожения, грабежа и истязания польского населения гитлеровцами, а также разрушения оккупантами населенных пунктов и объектов культурного наследия.

В материалах рассказывается о «многочисленных фактах благожелательного отношения польского населения и духовенства к Красной армии, об искреннем участии поляков в захоронениях советских военнослужащих, погибших при освобождении Польши.

Днем ранее президент Польши Анджей Дуда утвердил новую редакцию закона о декоммунизации. Документ, в частности, предусматривает демонтаж советских монументов по всей стране, включая бюсты и памятные таблички. Новые нормы вступят в силу через три месяца после публикации указа.