Посол Польши в России заявил о неверном восприятии закона о сносе памятников

Посол Польши в России Влодзимеж Марчиняк заявил о неверном восприятии закона о сносе советских памятников. Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«В России очень сильно отождествляют коммунизм с советской армией и советскими солдатами, и почти автоматически переносят одно на второе. То есть, если мы принимаем закон о запрете пропаганды коммунизма, в России ошибочно подразумевают, что имеется в виду память о советской армии и советских солдатах», — заявил дипломат.

По его словам, недавно принятые поправки в закон призваны защитить мемориалы и воинские захоронения. «Цель [поправок] — уточнить процедуры принятия решений, в частности, в отношении памятников. Это очень важное нововведение — чтобы снять все опасения о демонтаже памятников на кладбищах и в мемориальных местах, в поправках именно это запрещается. Этот закон уточняет и заужает степень применения его на практике», — пояснил Марчиняк.

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Посол также рассказал, что сейчас в Польше насчитывается около 1900 кладбищ и мемориальных мест в честь советских солдат, павших в бою или умерших в концлагерях, сооруженных на польские средства. Они ремонтируются и обновляются, если это нужно. Эти места находятся под защитой польского государства.

Дипломат признал, что в Польше были зафиксированы случаи снесения памятников советским воинам, однако в большинстве случаев их переносили именно на кладбища.

Ранее 24 июля спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко заявила о намерении сенаторов обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой об ответе на принятие польского закона о декоммунизации.

17 июля президент Польши Анджей Дуда подписал новую редакцию закона о декоммунизации, предусматривающую демонтаж советских памятников по всей стране, включая бюсты и памятные таблички. Кроме того, оговаривается удаление коммунистических элементов из названий школ, других социальных учреждений, зданий, сооружений и объектов общественного достояния, улиц, мостов и площадей.