В Варшаве поведали о сговоре СССР и нацистской Германии против поляков

Министр обороны Польши Антони Мачеревич обвинил СССР и нацистскую Германию в сговоре, целью которого было уничтожение поляков. С таким заявлением он выступил во вторник, 1 августа, по случаю 73-й годовщины Варшавского восстания, сообщает портал Do Rzeczy.

«В истории Польши, Европы и, возможно, всей западной цивилизации не было события, сравнимого с Варшавским восстанием. Это была великая жертва крови, мужества, целеустремленности, но она имела страшную цену, которую выстрадали Варшава и вся польская нация», — заявил Мачеревич.

Он отметил, что основной целью этих событий была попытка восстановить «независимое польское государство».«Эта идея сплотила людей (...), столкнувшихся с германским и советским варварством. Они были вынуждены сражаться с двумя врагами одновременно, выступавшими против существования польской нации», — отметил глава Минобороны, добавив, что началом этой истории послужило заключение пакта Молотова — Риббентропа.

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Варшавское восстание против немецких оккупантов проходило в Варшаве с 1 августа по 2 октября 1944 года. Мятеж, целью которого было самостоятельное освобождение от власти нацистов, организовали представители изгнанного правительства и командования армии Крайовой (вооруженное подполье). Восстание было жестоко подавлено. Точное число жертв неизвестно. По некоторым оценкам, погибли 17 тысяч участников мятежа, в карательных кампаниях погибли около 150 тысяч мирных жителей.

В 1939 году СССР и Германия подписали пакт Молотова — Риббентропа, представлявший собой договор о ненападении сроком на 10 лет. К договору прилагался секретный протокол о разграничении сфер интересов в Восточной Европе. Согласно ему, в частности, запад Польши вошел в сферу интересов Германии, а восточная часть — в сферу интересов Советского Союза. В 1941-м германская сторона нарушила соглашение и напала на СССР.