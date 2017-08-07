В Варшаве задержаны топтавшие польский флаг немцы

Полицейские задержали в Варшаве троих граждан Германии, подозреваемых в осквернении польского флага. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщает Dziennik.

Инцидент произошел в центре столицы на пересечении улиц Хмельна и Желязна рядом со зданием, где расположено управление городских дорог. По данным правоохранительных органов, мужчины-иностранцы сорвали с дома флаг и начали топтать его. Задержанным от 21 года до 25 лет, чем были вызваны их действия, не сообщается.

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Уголовный кодекс Польши предусматривает наказание за осквернение государственного флага в виде штрафа или лишения свободы сроком на год.

В начале августа Польша отметила 73-ю годовщину Варшавского восстания. Выступая 1 августа по этому случаю, министр обороны страны Антони Мачеревич обвинил СССР и нацистскую Германию в сговоре, целью которого было уничтожение поляков.

На следующий день глава военного ведомства заявил, что Берлин обязан выплатить Варшаве репарации за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны, и преступления против польского народа. Ожидаемую сумму он при этом не назвал.