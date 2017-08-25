В Германии сочли закрытой тему репараций Польше

Правительство ФРГ считает закрытым вопрос о репарациях Польше. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя пресс-службы немецкого кабинета министров.

Собеседник агентства подчеркнул, что позиция Берлина была сформулирована 2 августа и остается неизменной.

Тогда заместитель официального представителя правительства Ульрике Деммер отметила, что Берлин, безусловно, несет ответственность за развязывание Второй мировой войны в моральном, политическом и финансовом плане, но «вопрос немецких репараций Варшаве был окончательно урегулирован в прошлом на политическом и правовом уровне». В пресс-службе подчеркнули, что это принципиальная позиция немецкого руководства.

Ранее 25 августа премьер-министр Польши Беата Шидло заявила, что ее страна имеет право на репарации со стороны Германии. «Польша говорит о справедливости. Польша говорит о том, что должно быть выполнено. Мы являемся жертвами Второй мировой войны. Мы являемся жертвами, которым ущерб никаким образом еще не был возмещен», — подчеркнула Шидло.

2 августа министр обороны Польши Антони Мачеревич напомнил, что страна де-факто никогда не отказывалось от претензий в адрес Германии, начавшей 1 сентября 1939 года военную агрессию против республики, а затем в течение почти 5 лет оккупировавшей польские территории.

«Это неправда, что польское государство отказалось от причитавшихся ему немецких военных репараций. Это советская колония, именуемая Польской Народной Республикой, отказалась от части репараций, связанных с тоже марионеточным государством под названием Германская Демократическая Республика», — заявил министр. Он также добавил, что этот отказ никогда не был оформлен юридически.