Германия отказалась выплачивать дополнительные репарации Польше

Германия не намерена выплачивать Польше дополнительные репарации за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.

«С точки зрения федерального правительства нет оснований и правовой эффективности в том, чтобы ставить под вопрос отказ от репараций в 1953 году», — отметил Зайберт.

Он подчеркнул, что Германия уже понесла ответственность за «немыслимые преступления», совершенные нацистами в годы войны. В частности, репарации Польша получала до 1953 года, когда Варшава сама решила отказаться от дальнейших выплат со стороны Берлина.

В конце августа министр обороны Польши Антони Мачеревич заявил, что Берлин обязан компенсировать Варшаве за ущерб, нанесенный во время войны, и преступления против польского народа. Позже премьер-министр Польши Беата Шидло подтвердила, что ее страна имеет право на репарацию со стороны Германии.

2 сентября депутат правящей партии Польши «Право и справедливость» Ян Мосиньский отметил, что страна должна потребовать репарации и от России. Он напомнил, что согласно договору, известному как Рижский мир, который был подписан в 1921 году между Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой и Польшей, польская сторона должна была получить 30 миллионов рублей золотом. Однако эта сумма перечислена не была.